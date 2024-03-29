Парень на огромной скорости врезался в придорожный столб.

В Польше 18-летний гражданин Украины, желая избежать задержания полицией, на огромной скорости въехал в придорожный столб. Подросток скончался в больнице. Об этом сообщает Wnp.pl со ссылкой на пресс-службу Главного управления полиции в городе Ополе.

Отмечается, что полицейский патруль заметил автомобиль, который двигался неравномерно. Офицеры световыми знаками призвали водителя остановиться, но он продолжил движение в направлении центра города. Полицейские вызвали подкрепление.

"Но водитель избежал полицейской машины, разогнал машину примерно до 200 км/ч и врезался в придорожный столб. Пострадавшего доставили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался. Полиция устанавливает обстоятельства происшествия и причины поведения водителя", - говорится в сообщении.

ДТП с участием украинцев - последние новости

27 марта в Германии перевернулся автобус с пассажирами. В результате ДТП погибли четыре человека, еще 29 человек получили травмы. Среди пострадавших есть две украинки.

Двухэтажный автобус ехал по трассе А9 из Берлина в Цюрих. Примерно в 09:45 между перекрестками Видемар и Шкойдицер Кройц возле Лейпцига машина съехала с дороги по неизвестным причинам, проехала почти 100 метров по траве и перевернулась между кустов и деревьев.

Также УНИАН сообщал, что в результате ужасной автокатастрофы в Одесской области погибли двое детей и женщина. Водитель легковушки "Chery", двигаясь в направлении Одессы, не справилась с управлением, выехала на встречную полосу где столкнулась с грузовиком.

В результате происшествия водитель легковушки и двое малолетних пассажиров 12-ти и 7-ми лет погибли на месте. Еще один ребенок 13-ти лет был госпитализирован в местную больницу.

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