В Киеве "повесили" Путина: на Михайловской площади прошла акция против оккупации Крыма (видео)
На Михайловской площади в Киеве провели акцию протеста против оккупации Крыма Россией.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Активисты с плакатами в руках простояли около часа. С собой принесли самодельную виселицу и куклу с лицом президента Российской Федерации.
По окончанию акции куклу повесили в петлю. Таким образом они хотели на весь мир в очередной раз осудить аннексию Крыма и репрессии Путина против крымских татар, а также напомнить о всех политзаключенных Кремля.
Как сообщал УНИАН, сегодня Управление по контролю за иностранными активами Государственного казначейства Соединенных Штатов Америки ввело ограничительные меры против шести физических лиц и восьми юридических лиц (компаний) через агрессию Российской Федерации в Керченском проливе.