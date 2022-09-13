Об убийствах людей российскими военными полиции сообщили односельчане.

В освобожденном от оккупантов селе Железнодорожное на Харьковщине обнаружили тела четырех мирных жителей со следами пыток.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Отмечается, что после деоккупации села Железнодорожное Чкаловской территориальной общины Чугуевского района местные жители обратились к правоохранителям и сообщили о том, что военнослужащие РФ убили их односельчан.

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"11 сентября правоохранители обнаружили четыре тела со следами пыток. Трое из них похоронены на территории домовладений, еще одно было закопано на территории асфальтного завода напротив железнодорожного вокзала села Железнодорожное", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, потерпевших убили российские военные, когда оккупировали указанный населенный пункт.

Сейчас тела направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Ранее сообщалось, что в Харьковской области Вооруженные силы Украины на отдельных участках вышли к государственной границе.

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