Масштабный лесной пожар в Двуречанском районе начался 2 сентября. Огонь перекинулся на близлежащие села.

Харьковская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с пожарами в Двуречанском районе объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня.

Об этом председатель Харьковской облдежадминистрации Алексей Кучер написал на своей странице в Facebook.

«В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые в результате пожара потеряли жилье», - сообщил он.

Пожар на Харьковщине: с чего начался

По данным Отдела коммуникации полиции Харьковской области, около 13:00 на территории 13 квартала Чугуевского лесничества ГП "Новомосковский лесхоз" начался лесной пожар.

Еще один пожар произошел около 14:00 на территории леса непоадлёку от села Воробьевка Двуречанского района. Огонь перекинулся на жилые дома.

По факту пожара в Чугуевском районе следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о квалификации происшествия в Двуречанском районе

Ранее в Офисе президента заявляли, что общая площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева