Сгорели 22 жилых дома / фото ГСЧС
Харьковская областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям в связи с пожарами в Двуречанском районе объявила чрезвычайную ситуацию регионального уровня.
Об этом председатель Харьковской облдежадминистрации Алексей Кучер написал на своей странице в Facebook.
«В связи с пожарами в Двуречанском районе КТЭБ и ЧС области принято решение об объявлении чрезвычайной ситуации регионального уровня, что будет способствовать получению выплат от государства для компенсации людям, которые в результате пожара потеряли жилье», - сообщил он.
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Пожар на Харьковщине: с чего начался
- По данным Отдела коммуникации полиции Харьковской области, около 13:00 на территории 13 квартала Чугуевского лесничества ГП "Новомосковский лесхоз" начался лесной пожар.
- Еще один пожар произошел около 14:00 на территории леса непоадлёку от села Воробьевка Двуречанского района. Огонь перекинулся на жилые дома.
- По факту пожара в Чугуевском районе следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о квалификации происшествия в Двуречанском районе
- Ранее в Офисе президента заявляли, что общая площадь возгорания составляет 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар.
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