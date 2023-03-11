Пенсионерка решила сжечь траву и мусор на собственном дворе.

В Одесской области погибла пожилая женщина, упавшая в горящий мусор.

Как сообщила пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, пожар произошел на ул. Украинская города Килия Измаильского района.

Как отмечается, 10 марта, примерно в 12:00, поступило сообщение о пожаре. По прибытию на место вызова было установлено возгорание сухой травы и мусора на территории частного домовладения. Пожар был ликвидирован на площади 300 кв. м. "В результате пожара погибла хозяйка, 1943 года рождения", - говорится в сообщении.

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В соцсетях сообщают, что пенсионерка сжигала траву и мусор, но огонь очень разгорелся. Женщина пыталась спастись, но упала в пламя.

Курение травы и мусора: предупреждение ГСЧС

В Украине регулярно случаются инциденты с жжением травы и мусора в весенний период. В ГСЧС не раз обращались к украинцам не делать этого, поскольку это провоцирует несчастные случаи и масштабные пожары. Спасатели призвали сообщать о поджигателях и по возможности проводить превентивные беседы с соседями, которые пренебрегают предупреждениями. Спасатели предупредили, что сжигание травы и мусора будут приравнивать к диверсиям.

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