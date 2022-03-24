Минсоцполитики ожидает, что за оказанием помощи на жительство обратятся около 2 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий.

На выплаты украинским переселенцам понадобится около 5 млрд грн ежемесячно.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная в интервью РБК-Украина.

"Я могу дать приблизительные расчеты только по программам, которые реализуются Минсоцполитики. В частности, это программа ежемесячного пособия на проживание, в рамках которой мы будем выплачивать людям по 2000 и 3000 гривен", - сказала министр.

По ее словам, сейчас министерство ожидает, что за оказанием помощи на проживание обратятся около 2 млн человек, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за активных боевых действий.

"Поэтому необходимо ориентировочно 5 млрд гривен в месяц. Но в зависимости от дальнейшего развития событий эти цифры могут существенно меняться", - подчеркнула Лазебная.

Как сообщал УНИАН, правительство будет выплачивать переселенцам, которые покинули места активных боевых действий, ежемесячно по 2 тыс. грн, а по 3 тыс. грн будут выплачены на каждого ребенка, который вынужденно переехал в более безопасные места.

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