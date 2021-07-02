Еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

В Белгород-Днестровском районе Одесской области иномарка смертельно травмировала женщину и ребенка.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось вечером на трассе Одесса-Рени.

Как отмечается, автомобиль Nissan под управлением 33-летнего водителя сбил трех человек. В результате погибли женщина и мальчик, еще одна пострадавшая доставлена в больницу.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает все обстоятельства произошедшего и личности потерпевших. Решается вопрос о его правовой квалификации.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, ДТП случилось на пешеходном переходе возле села Староказачье.

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Автор: Лариса Козовая