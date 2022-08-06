По предварительным данным, полицейскую застрелили из-за неосторожного обращения с табельным оружием.

В Одесской области в помещении полиции в результате огнестрельного ранения погибла полицейская.

Как сообщили журналистам в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, чрезвычайное происшествие произошло сегодня в городе Саврань.

В связи со случившимся проводится служебное расследование.

Как сообщили местные Telegram-каналы, в райотделе застрелили 26-летнюю девушку. Они также опубликовали фото погибшей.

По предварительным данным, в помещении, кроме нее, было еще несколько работников, произошло неосторожное обращение с табельным оружием, которое было в руках другого человека.

Как сообщал УНИАН, ранее в Ривном полицейский из Львовской области застрелил бойца местной территориальной обороны, когда тот пытался помешать ему совершить ограбление.

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