Кроме этого, водитель вместе со своей женой пытался провести валюту с превышением допустимой нормы.

В Одесской области супруги пытались незаконно вывезти из страны старинные золотые монеты и две медали времен СССР.

Об этом УНИАН сообщил начальник пресс-службы Измаильского отряда Южного регионального управления ГПСУ Игорь Перегняк.

Отмечается, что пограничники отряда совместно с таможенниками обнаружили ценности в автомобиле Renault, следовавшем в Румынию. В частности, обнаружены две старинные монеты XIX века - "10 рублей 1899 г." с надписью "Чистаго золота 1 золотникъ 78,24 доли" и "5 рублей 1840." с надписью "Чистагозолота 1 золотникъ 39 долей", а также две медали времен СССР.

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"Кроме этого, водитель, выбрав полосу движения в пункте пропуска "зеленый коридор", вместе со своей женой пытался провести валюту с превышением допустимой нормы без декларирования на одного человека. Общая сумма избытка составила 15,6 тыс. долл", - говорится в сообщении.

На супругов составлены соответствующие протоколы о нарушении таможенных правил, а старинные монеты, медали и валюту изъяты до решения суда

Попытки контрабанды антиквариата из Украины

В морском порту "Черноморск" (Одесская обл.) у иностранца обнаружили старинные монеты и банкноты. Старинные предметы обнаружили во время совместного с таможенниками досмотра легковушки Mercedes. В багажном отделении пограничники нашли 11 банкнот разных стран, выпущенных в период с 1818 по 1947 год, и монеты 1814, 1819, 1833, 1866 годов.

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