Гражданин Турции пытался незаконно вывезти на родину предметы, датированные 19-м веком.

В морском порту "Черноморск"(Одесская обл.) у иностранца обнаружили старинные монеты и банкноты.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесского пограничного отряда Южного регионального управления ГПСУ.

Отмечается, что вчера в указанном порту пограничники пресекли попытку перемещения через государственную границу предметов, имеющих культурную ценность.

Старинные предметы обнаружили во время совместного с таможенниками осмотра легковушки Mercedes. В багажном отделении пограничники нашли 11 банкнот разных стран, выпущенных в период с 1818 по 1947 год, и монеты 1814, 1819, 1833, 1866 годов.

"Водитель автомобиля, гражданин Турции, пытался незаконно вывезти вещи, имеющие признаки культурных ценностей паромом в Турцию", - отмечают в пресс-службе.

Находки изъяты и переданы для проведения научной экспертизы, которая определит их историческую ценность и принадлежность к культурному и историческому наследию.Читайте такжеРоссиянин пытался вывезти из Украины книгу середины XIX века

Как сообщал УНИАН, на Сумщине пограничники совместно с работниками таможни в автомобиле украинца, который выезжал в Россию, обнаружили коллекцию старинных книг и монет.