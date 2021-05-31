В Полтавской области в сотрудников полиции, которые приехали на отработку вызова, начал стрелять житель соседней многоэтажки. Его задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

Отмечается, что ночью правоохранители получили информацию об обстреле полицейских в городе Кременчуг. Силовики отрабатывали вызов о конфликтной ситуации в одном из ночных заведений города, когда неизвестный из окна попал в двух правоохранителей при исполнении.

Полицейские установили квартиру, откуда стреляли, и личность злоумышленника.

«Стрелком оказался 38-летний местный житель, который проживал совместно с несовершеннолетней дочерью. В прошлом мужчина был судим за браконьерство и кражу с проникновением в помещение», – говорится в сообщении.

При поддержке спецназовцев правоохранители провели неотложный обыск в доме злоумышленника. Обнаружен и изъят полуразобранный пневматический пистолет, а во дворе дома – газовый баллон и магазин, которые мужчина выбросил в окно, чтобы избавиться от улик.

По результатам медицинского обследования установлено, что на момент стрельбы злоумышленник находился в состоянии наркотического опьянения.

Стрельба на Полтавщине: подробности расследования

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Мужчина был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и помещен в изолятор временного содержания.

За совершенные действия ему может грозить ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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Автор: Катерина Шварц