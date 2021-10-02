Водитель скрылся с места ДТП.

В Одесской области перевернулся трактор с прицепом, погиб 9-летний мальчик, который катался в нем.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сегодня в селе Петрово Одесского района перевернулся трактор с прицепом, в котором находились пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет. Один ребенок скончался от полученных травм в карете скорой помощи, остальные не пострадали.

Предварительно установлено, что водитель трактора, двигаясь вдоль склона, не справился с управлением и съехал с обочины. После ДТП водитель скрылся. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 "Нарушение правил дорожного движения лицами, которые управляют транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего" Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черкасской области произошло ужасное ДТП. Маленькая девочка выбежала на дорогу и попала под колеса "Газели". Все это произошло на глазах у матери ребенка и многих других свидетелей. Сейчас пострадавшая в тяжелом состоянии, она находится в коме.

Автор: Лариса Козовая