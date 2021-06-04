Инцидент произошел в Арцизе на улице Садовой.

В городе Арциз Одесской области полиция проверяет факт убийства собаки на улице.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области сегодня в правоохранительные органы с заявлением обратилась 61-летняя женщина.

«По ее словам, утром, когда она кормила рядом с домом бездомную собаку, услышала хлопок, после которого животное упало. Она хотела сфотографировать собаку, которая перестала подавать признаки жизни, но неожиданно к ним подошел мужчина из соседнего дома и забрал животное с собой, ничего не объяснив», - говорится в сообщении.

Указанные сведения зарегистрированы в установленном порядке. Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

В то же время, в социальных сетях очевидцы сообщают, что инцидент произошел в Арцизе на улице Садовой. Отмечается, что женщина шла на работу, а рядом с ней шла чья-то собака в ошейнике. Внезапно раздался хлопок, собака, истекающая кровью, упала. Женщина, на которую попала кровь животного, хотела снять случившееся на видеокамеру мобильного телефона, но к ней подбежал сосед и помешал это сделать, пытаясь отобрать у нее телефон. После чего взял труп животного и куда-то унес.

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Автор: Лариса Козовая