Суд признал мужчину виновным и приговорил 51-летнего одессита к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

В Одесской области к условному сроку приговорен мужчина, который избил полицейского палкой.

Об этом сообщили в Белгород-Днестровском районном отделе полиции.

Отмечается, что инцидент произошел в курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района, куда правоохранителей вызвали пресечь шумный конфликт между отдыхающими. В ответ на просьбу прекратить нарушение общественного порядка, один из его участников – пьяный житель Одессы – схватил палку и стал избивать полицейского.

Правоохранители в отношении злоумышленника применили физическую силу, надели на него наручники и доставили в райотдел полиции. Ему объявили подозрение в преднамеренном причинении работнику правоохранительного органа телесных повреждений в связи с исполнением им служебных обязанностей. Согласно ч. 2 ст. 345 Уголовного кодекса Украины, за это предусмотрено ограничение или лишение свободы сроком до пяти лет.

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Суд признал мужчину виновным и приговорил 51-летнего одессита к трем годам лишения свободы с испытательным сроком в два года.

"Мужчине дали шанс исправиться на свободе с условием пройти коррекционную программу органа пробации "Изменение проуголовного мышления", - пояснили в главке.

Как сообщал УНИАН, в Одессе возле пункта обогрева двое бездомных жестоко избили мужчину, который от полученных травм скончался в больнице.