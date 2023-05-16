Жительница города, отомстившая за удар по лицу, может "сесть" на 15 лет.

В Одессе женщина после ссоры, которая произошла в трамвае, догнала мужчину и всадила ему нож в сердце.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции в Одесской области, ЧП произошло около 19:00 почти в центре города - на улице привозной. "В полицию позвонили медработники городской больницы, в которую доставили без сознания человека - у 37-летнего мужчины было проникающее ранение грудной клетки в области сердца", - рассказали правоохранители.

Установлено, что в тот вечер мужчина и нетрезвая женщина поссорились в салоне трамвая, где та нецензурно ругалась со знакомой. В частности, потерпевший сделал замечание попутчице, чтобы та разговаривала тише, не материлась и тому подобное. Однако одесситка разозлилась, еще больше возмутилась - конфликт обострился, произошла потасовка. В этой схватке мужчина ударил оппонентку в лицо, а затем вышел на остановке, но обиженная горожанка его догнала. Она достала нож из сумки и ударила обидчика в грудь.

Видео дня

Непродолжительное время раненый еще держался на ногах и пытался успокоить разъяренную дамочку, но та продолжала размахивать перед ним ножом. Когда потерпевший упал, она сразу убежала.

Полицейским удалось установить и задержать женщину по месту ее проживания. Сейчас 37-летняя фигурантка сотрудничает со следствием. Она призналась, что выбросила нож, раскаивается и уверяет, что сама не понимает, как такое произошло. Мол, "слетела с катушек" после удара по лицу - потому что "небитая никем ни разу в жизни".

Сейчас правоохранители устанавливают место нахождения ножа. Женщине, которая уже под стражей, сообщили о подозрении в законченном покушении на убийство (ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ей грозит до 15 лет тюрьмы. Следует отметить, что пострадавший до сих пор находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Интересные новости Одессы - сегодня это стоит знать

Напомним, 9 мая в Одессе произошло жуткое событие. В Суворовском районе города 28-летний мужчина зверски зарезал человека, который пригласил его к себе на комендантский час.

Злоумышленник до ночи не успевал к дому и напросился к неизвестному ему человеку. Пересидев ночь в квартире убитого, злоумышленник поехал на велосипеде жертвы, еще и прихватил бутылку коньяка.

Вас также могут заинтересовать новости: