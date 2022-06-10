Двое пострадавших находились в автомобиле, припаркованном на улице.

В городе Измаил Одесской области четверо злоумышленников отобрали у переселенцев ценности на 750 тысяч гривень.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, четверо жителей Измаильского района напали на двух переселенцев из Николаева, находившихся в автомобиле. Машина была припаркована на одной из улиц Измаила.

"Фигуранты, угрожая пострадавшим огнестрельным оружием, вытащили их из салона, повалили на землю и начали наносить удары прикладом, а также ногами по голове и другим частям тела", - рассказали в прокуратуре. Избивая переселенцев, злоумышленники вымогали у них деньги и ценные вещи.

В результате, угрожая применением огнестрельного оружия, подозреваемые присвоили деньги и ценные вещи потерпевших почти на 750 тыс. грн, после чего скрылись с места преступления на их автомобиле.

В настоящее время фигуранты задержаны и находятся под стражей.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт. Мужчинам вменяют разбойное нападение, совершенное в условиях военного положения, незаконное завладение транспортным средством и незаконное обращение с огнестрельным оружием.

Ранее сообщалось, что в Одессе за поджоги волонтерских центров судят жителя Приднестровья.

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