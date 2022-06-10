Все из-за того, что слоган долгое время "лежал" без дела.

Высший суд ЕС лишил компанию Apple прав на ее легендарный слоган Think Different ("Думай иначе"). Грустный конец великой истории начался еще в 2016 году, когда иск с таким требованием подал швейцарский производитель часов Swatch.

Как сообщает издание iMore, основным аргументом было то, что купертиновский гигант не использовал фразу уже пять лет. При этом в рекламе Swatch фигурировала похожий слоган Tick Different ("Тикай иначе").

Суды неоднократно принимали сторону Swatch, а Apple безуспешно подавала апелляции. Теперь компания проиграла процессы во всех европейских инстанциях, тем самым лишившись эксклюзивного права использовать этот слоган в регионе.

А еще у Swatch есть торговая марка "One more thing" ("Еще кое-что") – эту фразу традиционно произносил Стив Джобс в конце каждой презентации, представляя какой-нибудь новый продукт компании. Apple хотела запретить ее, но тоже проиграла дело в 2021 году.

При этом суд признал, что, регистрируя ее, швейцарская компания, возможно, хотела досадить Apple.

Напомним, накануне Apple представила свою новую "операционку" iOS 16, которая станет доступна для владельцев iPhone уже этой осенью. Она предложит ряд улучшенных функций, в том числе экран блокировки с новыми виджетами и "живые" оповещения.

Но если вам не терпится опробовать нововведения, вы можете взять на себя ношу бета-тестера. УНИАН подробно расписал, как опробовать новую систему в деле раньше остальных.

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