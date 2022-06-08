Власти оккупантов руками непризнанных республик выполняют грязную работу.

В Одессе за поджоги волонтерских центров судят жителя Приднестровья.

Об этом сообщил в Facebook председатель Одесской областной военной администрации Максим Марченко.

"Сегодня в Одессе судят террориста из Приднестровья, который организовал искажение наших памятников и поджоги волонтерских центров. Тот факт, что для дестабилизации ситуации в Одесском регионе использует жителей Приднестровья, показывает, что власть оккупантов руками непризнанных республик выполняет грязную работу, перекладывая на них ответственность за эти преступления", - сказал Марченко.

По его словам, подобное сейчас происходит и в "ДНР", где, согласно "законам" этого незаконного образования, военнослужащим ВСУ и волонтерам грозит смертная казнь.

"По сути, эти преступления выполняют обычные террористы. Поэтому наша борьба - это борьба за возможность иметь свободную европейскую страну, где над таким произволом будет царить закон", - акцентировал глава ОВА.

Напомним, в Одессе задержан злоумышленник, который продавал гуманитарную помощь военного назначения.

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