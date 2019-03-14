EUObserver: Разведка Эстонии назвала условия, при которых Россия начнет войну против Беларуси

По мнению эстонских разведчиков, главными целями для Москвы также станут крупнейшие страны Евросоюза.

Франция, Германия и Италия стали главными целями для России в рамках ее попыток повлиять на ход выборов Европарламента. Об этом говорится в новом отчете, составленном Внешней разведкой Эстонии. Главная цель Москвы – превратить европейский орган на усилитель своей пропаганды против ЕС.

При этом, вмешательство в выборы происходят на фоне подготовки к возможной военной схватке с силами НАТО, которая может начаться после прозападных перемен в Беларуси, пишет EUObserver.

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«Кремль, вероятно, сосредоточится на крупных странах-участницах: Германии, Франции и Италии, где он надеется получить больше лояльных членов парламента. Именно здесь некоторые политические партии четко выражают свою поддержку нынешней политике Кремля в отношении Запада», - говорится в отчете эстонских разведчиков, которые напоминают о деятельности немецкой партии «Альтернатива для Германии», французского «Национального фронта» и итальянской «Лиги».

В отчете отмечается, что Москва не смогла создать «эффективную зонтичною организацию в ЕС» или «международный союз правых популистов». Однако, это может измениться, если результаты выборов в ЕС будут более приемлемыми для России. При этом, отмечается, что российские методы вмешательства в чужие политические процессы такие же, как и те, что наблюдались во время выборов в США, Франции и Германии на протяжении последних лет.

«Россия поддерживает своих союзников через подконтрольные ей СМИ, организацию встреч высокого уровня и визитов, которые привлекают внимание СМИ, она оказывает тайную финансовую поддержку, если необходимо, и дискредитирует оппонентов (похищая и публикуя внутреннюю информацию). Российские агенты умышленно распространяют фальшивую информацию в социальных сетях», - отмечают в разведке Эстонии.

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Также в отчете указано, что Россия наращивает военные силы на своих западных границах. А ее последние военные учения демонстрируют, что она «готовится к возможной войне вдоль широкого фронта и тренируется вести интенсивный конфликт с НАТО».

Эстонские разведчики признают, что вероятность такого конфликта «небольшая». Но если Россия почувствует угрозу возможного раскола со старым союзником Беларусью, она может использовать военную силу против соседней страны, как это было в Украине и Грузии. Кроме того, по мнению разведчиков, Москва может решиться на удар по странам Балтии, чтобы «изменить баланс сил» в регионе.

«Согласно нашим оценкам, если что случится с президентом Беларуси Александром Лукашенко лично или с его режимом, появится очень высокий риск начала военных действий со стороны России, нацеленных на то, чтобы не позволить Беларуси стать прозападной демократией», - отмечают в Таллинне.