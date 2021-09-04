Евгения Резвушкина отправили под круглосуточный домашний арест.

Приморский районный суд Одессы отпустил из СИЗО общественного деятеля Евгения Резвушкина, задержанного в июне по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимательницы.

Как сообщили УНИАН в суде, сегодня была пересмотрена мера пресечения мужчине, который подозревается в вымогательстве.

Адвокат фигуранта утверждает, что здоровье Резвушкина после задержания ухудшилось - у него проблемы со слухом, что требует усиленного лечения. Прокуратура настаивала на содержании в СИЗО.

Заслушав стороны, суд счел нужным отпустить подозреваемого из СИЗО, заменив меру пресечения в виде содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест. Мера избрана на 2 месяца.

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Евгений Резвушкин - что о нем известно

3 июня в Одесской области был задержан известный одесский активист, лидер ОО "Автомайдан Одесса" и глава охранной компании "Варта Міста" Евгений Резвушкин.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 44-летний мужчина, прикрываясь общественной деятельностью, требовал у женщины ежемесячную плату - 80 тыс. грн - за так называемое крышевание бизнеса. За невыполнение своего требования он угрожал 39-летней потерпевшей физической расправой и уничтожением имущества, которое ей принадлежит.

Позднее Беляевский районный суд Одесской области отправил Резвушкина в СИЗО. При этом ряд активистов в социальных сетях высказались в поддержку Резвушкина. Они напомнили, что он был в числе тех, кто отстаивал Одессу от сепаратистов и помогал военнослужащим ВСУ, добровольцам. Одни считают его невиновным и называют дело против него фарсом, другие подчеркивают, что виновным человека может назвать только суд, и нельзя "клеить ярлыки", не разобравшись в ситуации.

Автор: Лариса Козовая