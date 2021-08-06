Водитель утверждает, что не увидел человека.

В Одесской области грузовик смертельно травмировал лежащего на дороге мужчину.

Как сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, ДТП произошло сегодня утром на трассе Одесса – Киев.

"На 443 км автодороги 50-летний водитель грузовика Volvo наехал на мужчину. По словам водителя, он не заметил человека, который лежал на проезжей части, и не успел затормозить. Личность погибшего и причина его смерти устанавливаются", - сообщили в главке.

На месте происшествия работают полицейские, решается вопрос о внесении сведений о ДТП в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Причину гибели неизвестного установит экспертиза.

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Автор: Лариса Козовая