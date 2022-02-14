Личность погибшей устанавливается.

В Одесской области вчера вечером электричка смертельно травмировала женщину, которая лежала на путях.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в населенном пункте Великодолинское.

"На гражданку, личность которой устанавливается, возле железнодорожной станции "Аккарджа" наехала электричка. По словам машиниста, он заметил, что на путях лежит человек, применил экстренное торможение, но наезда избежать не смог", - рассказали в главке.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и решают вопрос о его правовой квалификации.

Как сообщал УНИАН, во Львовской области пассажирский поезд сбил мужчину, который шел колеей навстречу. Локомотив совершил наезд на 49-летнего местного жителя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

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