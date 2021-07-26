В результате резкого торможения водителем автобуса женщина упала и получила серьезные травмы.

Депутат Люботинского городского совета (Харьковская обл.) Светлана Кучеренко серьезно травмировалась во время поездки в автобусе, следовавшем из Одессы в Киев.

Об этом она сообщила в Facebook.

Инцидент произошел, когда Кучеренко после двухнедельного отдыха возвращалась из Одессы в Киев автобусом перевозчика "Гюнсел" (Gunsel). Женщина утверждает, что автобус не соответствовал требованиям заявленного класса перевозок: бортовые планшеты для просмотра были отключены, многие подлокотники сломаны, в салоне – очень душно и другое.

Когда автобус еще не выехал за пределы Одессы, люди начали жаловаться, что кондиционеры не работают.

"Кнопка для вызова помощника отсутствовала. Я не выдержала жары и прошла по салону, чтобы обратиться к помощнику водителя с замечанием – включить кондиционеры и планшеты, на что он ответил, что кондиционеры включены (при этом водитель сразу надавил на кнопку)…", - рассказала женщина. Кроме того, он ответил, что планшеты не функционируют, а жаловаться она может в главный офис "Гюнсел".

"Поняв, что водители данный вопрос решать отказываются, я пошла на свое место… И, когда, держась за сиденье, стала уходить, водитель резко затормозил, и я "влетела" вниз спиной на торпеду. Встать я не могла (от боли – УНИАН), лишь присела на ступеньку...", - акцентирует женщина, которая возвращалась из Одессы с внучкой.

При этом автобус продолжил движение, а водители даже не спросили, что произошло и нужна ли помощь. После падения женщина не смогла нормально дышать, и, поняв, что получила серьезную травму, попросила вызвать скорую помощь. Однако автобус продолжил движение, и высадил ее только на выезде из Одессы, куда была вызвана скорая помощь, которая доставила пострадавшую в Одесскую областную клиническую больницу. Обследование (компьютерный томограф) показало, что у женщины перелом 4 ребер.

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Кучеренко также акцентирует на том, что никто из пассажиров, как и водители, не пытались ничем помочь.

Одесский активист Олег Михайлик отметил, что пострадавшую, у которой также травма головы, высадили на КПП "Дачное" – в 20-ти км от Одессы.

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Автор: Лариса Козовая