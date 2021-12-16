Одного из учеников госпитализировали с травмами в больницу.

Потолок в одном из училищ Одессы обрушился прямо на студентов во время занятий. В результате инцидента пострадал 17-летний парень.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

"Вчера, 15 декабря, молодого человека госпитализировали из учебного заведения, где на него во время занятий упал фрагмент потолка", - говорится в сообщении.

В результате инцидента студент получил ушиб шейного и грудного отдела позвоночника.

Читайте такжеСреди поля, без тепла и света: на Волыни в аварийном доме выживает одинокая 85-летняя бабушка (видео)Сведения по этому факту внесены в ЕРДР по части 1 статьи 275 "Нарушения правил, касающиеся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений" Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование.

После инцидента пострадавшего госпитализировали в областную детскую больницу.

Директора училища Сергей Белоконенко в комментарии журналистам рассказал, что инцидент мог произойти из-за резкого перепада температур.

"Дети вышли на лабораторно-практические занятия, начали готовить – 30 человек на паре включены все плиты. Резкий перепал температуры – от холода до тепла и привело к инциденту. Кусок потолка упал не на голову, а на плечи и верхнюю часть спины", - объяснил мужчина.

При этом он указал, что пострадавший студент ночевал дома и уже вернулся на занятия.

Как ранее сообщал УНИАН, подобный случай уже не первый. 29 ноября в одесской школе №111 прямо во время урока на учеников обвалился потолок.

Куски штукатурки рассыпались по партам и полу. Кроме того, на ролике слышно, как учитель спрашивает у детей, все ли в порядке.

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Автор: Анастасия Горбачева