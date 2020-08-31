По данным прокуратуры, один из основателей криптовалютного инвестфонда заказал убийство киевского IT-коммерсанта за 5 тысяч долларов.

В Одессе правоохранители задержали киевлянина, заказавшего убийство киевского IT-коммерсанта.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, вчера, 30 августа, прокуроры, полицейские и сотрудники регионального УСБУ задержали заказчика убийства.

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В частности, в правоохранительные органы поступила информация о том, что один из основателей криптовалютного инвестиционного фонда заказал убийство своего бывшего сотрудника. По данным прокуратуры, причиной для заказного убийства стало то, что потенциальная жертва, узнав о намерениях злоумышленника присвоить средства и криптовалюту инвесторов, решила его разоблачить.

«Заказчик подыскал «киллера» и пообещал за убийство 5 тыс. долларов. С целью защиты жизни и здоровья потерпевшего правоохранители имитировали исчезновение и убийство жертвы», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщили в пресс-службе УСБУ, предупреждено заказное убийство киевского IT-коммерсанта, заказчик задержан.

«Оперативники спецслужбы установили, что житель Киева подыскивает киллера для убийства бизнес-партнера. Заказчик имел конфликт с потерпевшим из-за совместной сделки в известной компании, занимавшейся криптовалютой», - сообщили в спецслужбе.

Правоохранители провели в Голосеевском районе Киева имитацию исчезновения человека, а затем – его убийства, после чего сообщили о «выполнении» заказа.

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, злоумышленник заказал убийство 31-летнего предпринимателя, с которым у него был «острый финансовый конфликт» в сфере обращения криптовалюты. По данным полиции, имитация убийства была осуществлена после того, как 37-летний заказчик передал «исполнителю» задаток - 2,5 тыс. долларов.

Сейчас злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Ему объявлено о подозрении ч. 2 ст. 15 п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (убийство по заказу) Уголовного кодекса Украины. В суд направлено ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, без права на залог. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Продолжаются неотложные следственные действия.

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Автор: Лариса Козовая