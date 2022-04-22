Женщина находится под стражей.

Переселенка из города Буча Киевской области, проживая на Тернопольщине, в марте украла у своей родственницы более 2 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Тернопольского апелляционного суда, досудебным расследованием установлено, что 17 марта 56-летняя переселенка из г. Буча Киевской области в жилом доме одного из сел Кременецкого района из комнаты, где проживала ее родственница, тоже переселенка, похитила черную женскую сумку, в которой хранилось 2 млн 44 тыс. грн. После этого сбежала из села. Впоследствии ее задержали сотрудники полиции в городе Ковель Волынской области.

Ей сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 5 ст. 185 ("кража в особо крупных размерах") Уголовного кодекса.

Решением Кременецкого районного суда женщина была взята под стражу с правом внесения залога в размере 200 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 496,2 тыс. грн.

Не согласившись с решением суда, защитник подозреваемой подал апелляционную жалобу и просил смягчить меру пресечения, поместив женщину под домашний арест.

Однако учитывая то, что подозреваемая нигде не работает, никого не имеет на иждивении, не имеет постоянного места жительства, а также то, что она сбежала с места преступления, коллегия судей Тернопольского апелляционного суда пришла к выводу, что есть риск того, что женщина может начать скрываться от следствия. Поэтому апелляционный суд жалобу защитника подозреваемой оставил без удовлетворения, а определение следственного судьи Кременецкого районного суда – без изменений.

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