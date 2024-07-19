Пользователи соцсетей предполагают, что речь идет о задержании уклониста.

В центре Одессы, в районе рынка "Привоз", из-за задержания вероятного нарушителя люди перекрыли дорогу правоохранителям, произошла потасовка со стрельбой. Об этом сообщают местные телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

"На "Привозе" треш..., стрельба... Повязали мужчину (предварительно, уклонист по базе), он сопротивлялся. Начали применять газ, потом мужчина вырвался и выстрелил в воздух...", - сообщают очевидцы.

На обнародованном видео зафиксировано, что возле рынка рядом с полицейским авто собралось много людей. Они кричат, требуют кого-то отпустить. Из-за того, что толпа перекрыла проезжую часть, машины передвигаются по трамвайным путям.

Также на видео можно увидеть, как полуобнаженный мужчина держит пистолет и стреляет вверх. Кроме того, зафиксировано, как кто-то распыляет газ из баллончика. На месте происшествия образовалась пробка.

В соцсетях, ссылаясь на слова работников рынка, сообщают, что мужчина, из-за которого произошел инцидент, работает на "Привозе". Его якобы пытались задержать на одной из улиц неподалеку от места происшествия.

В региональном главке Национальной полиции сообщили, что обстоятельства стрельбы возле рынка устанавливаются.

"Во время преследования патрульными полицейскими вероятного нарушителя правопорядка вблизи рынка "Привоз" произошел конфликт с участием прохожих: группа лиц пыталась помешать полицейским. В результате потасовки на патрульном разорвали форменную одежду. Соответственно патрульный полицейский совершил предупредительный выстрел в воздух", - говорится в сообщении.

На место происшествия направлены дополнительные наряды полиции. Все участники инцидента находятся сейчас в отделе полиции. Проводится проверка.

Беспорядки из-за мобилизации на Закарпатье

В ночь на 4 мая в Виноградове Закарпатской области произошел конфликт со стрельбой между ромами и работниками ТЦК. Беспорядки произошли из-за мобилизации мужчины из села Онок Береговского района - представители ТЦК остановили его на местном рынке. Ромы утверждали, что мужчина болен и не может быть мобилизован. Они прибыли на территорию центра и заблокировали выезд из военкомата. На видео, которое обнародовали в соцсетях, были слышны звуки выстрелов, после чего люди начали разбегаться. Впоследствии стало известно, что полиция начала производство, ромам грозит уголовная ответственность.

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