За последний месяц в городе произошло уже несколько таких обвалов.

В центре Одессы произошел очередной обвал – на тротуар обрушился карниз 150-летнего дома.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел утром 14 июля в историческом центре города. Чудом никто не пострадал, ведь здесь всегда много людей – и местных жителей, и приезжих.

"К счастью, в момент обрушения рядом с домом никого не было", – отмечается в сюжете.

Читайте такжеВ Киеве обвалился потолок в подземном переходе: последствия ЧП показали на фотоОтмечается, что остатки рухнувшей конструкции убрали, но можно увидеть, что карниз в аварийном состоянии, и обвал был лишь вопросом времени.

За последний месяц в Одессе произошло уже несколько таких обвалов.

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Автор: Катерина Шварц