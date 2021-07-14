В центре Одессы произошел очередной обвал – на тротуар обрушился карниз 150-летнего дома.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Инцидент произошел утром 14 июля в историческом центре города. Чудом никто не пострадал, ведь здесь всегда много людей – и местных жителей, и приезжих.
"К счастью, в момент обрушения рядом с домом никого не было", – отмечается в сюжете.
Читайте такжеВ Киеве обвалился потолок в подземном переходе: последствия ЧП показали на фотоОтмечается, что остатки рухнувшей конструкции убрали, но можно увидеть, что карниз в аварийном состоянии, и обвал был лишь вопросом времени.
За последний месяц в Одессе произошло уже несколько таких обвалов.
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