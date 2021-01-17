В Одессе молодая девушка покончила с собой / фото УНИАН
В одном из хостелов Одессы, расположенном в центре города, обнаружена повешенная девушка.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, инцидент произошел в хостеле на ул. Успенской.
Отмечается, что сегодня утром 19-летнюю девушку обнаружила повешенной в душевой кабинке уборщица.
По предварительным данным, девушка совершила суицид.
По данному факту возбуждено производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.
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