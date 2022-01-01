Пострадал мужчина, который был навеселе, узнали журналисты.

В Одессе в новогоднюю ночь в результате разрыва петарды мужчине оторвало половину пальца.

Об инциденте в Одессе сообщил один из местных Telegram-каналов.

ЧП в областном центре произошло в микрорайоне "Черемушки", на улице Космонавтов.

Отмечается, что пьяный мужчина, 1992 года рождения, поджег петарду, которая взорвалась в его руке.

В результате он получил травматическую ампутацию половины пальца.

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Пострадавший доставлен в одну из городских больниц.

Ранее сообщалось, что 29 декабря в Белгород-Днестровском районе Одесской области в результате взрыва в частном жилом доме погиб человек.

Как выяснилось, произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения в одноэтажном здании, которое пристроено к 2-этажному жилому дому. В результате взрыва в доме разрушены окна и двери, частично повреждена капитальная стена, также полностью разрушена вся пристройка.

Предварительная причина взрыва – разгерметизация газового баллона.

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