В Одессе патрульные остановили водителя, в телефоне которого обнаружили видео с объектами инфраструктуры.
Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.
Отмечается, что на улице Николаевская дорога правоохранители остановили автомобиль Volkswagen, в салоне которого работал видеорегистратор.
Позже в телефоне водителя этой машины обнаружили видео с объектами инфраструктуры. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.
Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе задержали блогершу, которая передавала российским Telegram-каналам для публикации видеозаписи моментов вражеских обстрелов. Ее видео помогали противнику корректировать ракетные удары.