Машину остановили через включенный видеорегистратор.

В Одессе патрульные остановили водителя, в телефоне которого обнаружили видео с объектами инфраструктуры.

Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области.

Отмечается, что на улице Николаевская дорога правоохранители остановили автомобиль Volkswagen, в салоне которого работал видеорегистратор.

Позже в телефоне водителя этой машины обнаружили видео с объектами инфраструктуры. Проводятся соответствующие неотложные мероприятия.

Как сообщал УНИАН, ранее в Одессе задержали блогершу, которая передавала российским Telegram-каналам для публикации видеозаписи моментов вражеских обстрелов. Ее видео помогали противнику корректировать ракетные удары.

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