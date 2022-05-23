Среди изъятого - автоматы, ружья, пистолеты, реактивные противотанковые гранаты.

В Одессе у мужчины изъяли немало оружия и боеприпасов.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Одесской области.

Как отмечается, правоохранители получили оперативную информацию о том, что одессит хранит арсенал оружия и психотропы, в связи с чем провели проверку по месту жительства и в гараже мужчины.

Во время обысков изъяли несколько автоматов, ружей, пистолетов, магазинов, ракетниц, реактивных противотанковых гранат, пороховых двигателей, порох, ножи, а также около 0,5 кг гашиша и марихуаны. Изъятое направили на экспертизу.

Начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

В ходе следствия правоохранители установят происхождение оружия и цель его хранения. Мужчине грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНИАН, ранее жителей города Одессы предупреждали об опасности посещения побережья Черного моря - в частности, из-за российских морских мин, которые может выбрасывать на берег.

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