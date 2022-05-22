Жителей города Одессы предупреждают об опасности посещения побережья Черного моря из-за российских морских мин.
Об этом сообщает официальный Telegram-канал Одесского городского совета.
"Оперативное командование "Юг" напоминает об опасности посещения побережья - после штормовых ветров вероятен выброс морских мин. И традиционно - не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - говорится в сообщении.
Мины в Одессе: что известно
Как сообщал УНИАН, 15 мая в Одесской области специалисты уничтожили две вражеские мины, вынесенные к побережью во время недавнего шторма.
Перед этим начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что в результате шторма на пляж Одессы вынесло вражескую морскую мину.
В свою очередь оперативное командование "Юг" также информировало, что в море в Одесской области вблизи одного из пляжей выплыла вражеская морская мина.
"Находясь в нескольких десятках метров от берега она не представляет собой прямой угрозы. Однако, еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод. Благодарим сограждан за бдительность и своевременное сообщение для принятия мер", - отмечали военные.
По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, более 300 тысяч квадратных километров территории Украины загрязнено минами или снарядами, которые не разорвались.