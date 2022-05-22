После штормовых ветров вероятен выброс российских смертоносных "подарков".

Жителей города Одессы предупреждают об опасности посещения побережья Черного моря из-за российских морских мин.

Об этом сообщает официальный Telegram-канал Одесского городского совета.

"Оперативное командование "Юг" напоминает об опасности посещения побережья - после штормовых ветров вероятен выброс морских мин. И традиционно - не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги", - говорится в сообщении.

Мины в Одессе: что известно

Как сообщал УНИАН, 15 мая в Одесской области специалисты уничтожили две вражеские мины, вынесенные к побережью во время недавнего шторма.

Перед этим начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко рассказал, что в результате шторма на пляж Одессы вынесло вражескую морскую мину.

В свою очередь оперативное командование "Юг" также информировало, что в море в Одесской области вблизи одного из пляжей выплыла вражеская морская мина.

"Находясь в нескольких десятках метров от берега она не представляет собой прямой угрозы. Однако, еще раз напоминает об опасности купания и другого способа использования прибрежных вод. Благодарим сограждан за бдительность и своевременное сообщение для принятия мер", - отмечали военные.

По данным премьер-министра Дениса Шмыгаля, более 300 тысяч квадратных километров территории Украины загрязнено минами или снарядами, которые не разорвались.

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