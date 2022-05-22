Воды вокруг острова Змеиного оккупанты называют своими.

В акватории Черного моря продолжают находиться русские корабли со смертоносными снарядами.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг" на своей странице в Facebook.

"В Черном море продолжается маневрирование больших десантных кораблей и носителей крылатых ракет в готовности к применению более полутора десятка убийственных снарядов. Бряцая оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Обнаглевшие оккупанты по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в приграничье Одесской области усилены меры контроля за пограничным режимом, однако они введены в рамках военного положения "с целью обеспечения надежной охраны государственной границы, недопущения ее нарушений".

"На жизнедеятельность законопослушных граждан это существенно не повлияет. Режимные ограничения касаются, в частности, дополнительных проверок лиц на соответствие цели поездки и пребывания в непосредственной близости границы", - сообщается в посте.

Как сообщал УНИАН, Россия показала пуск ракет с моря по вокзалу и домам в Малине. По логике россиян, на вокзале и на частных территориях гражданских хранили "иностранное вооружение".

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