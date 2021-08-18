Возможному злоумышленнику 59 лет, ему уже сообщили о подозрении.

В Одессе семейному врачу объявили подозрение в хранении детской порнографии. Нарушителя разоблачила киберполиция.

Подозрение объявлено 59-летнему одесситу, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

Во время обыска по месту жительства мужчины обнаружено несколько терабайт порнографического контента, среди которого – два десятка порнографических фотографий с несовершеннолетними.

В рамках производства, начатого по ч. 1 ст. 301-1 Уголовного кодекса Украины, запрещенный контент полицейские изъяли для проведения экспертизы.

Ст. 301-1 Уголовного кодекса – это "Получение доступа к детской порнографии, ее приобретение, хранение, ввоз, перевозка или другое перемещение, изготовление, сбыт и распространение". За такое правонарушение грозит до шести лет лишения свободы.

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Авторы: Лариса Козовая, Екатерина Присяжнюк