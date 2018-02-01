Смерть Марка Саллинга: актер был должен пострадавшим по делу о детской порнографии $50 тысяч каждому

Для того, чтоб пострадавшие получили выплаты, судья должен был вынести приговор по делу. Оглашение приговора было назначено на 7 марта.

Американский актер, звезда телесериала "Хор", Марк Саллинг должен был заплатить пострадавшим по делу о детской порнографии по 50 тысяч долларов каждому.

Таковы были условия сделки, согласно которой Саллинг признал свою вину и согласился на денежную компенсацию, взамен ему должны были уменьшить срок с 20 лет пребывания под стражей до 4-7 лет, сообщает TNZ.

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Но для того, чтоб сделка стала активной, судья должен был вынести приговор по делу. Оглашение приговора было назначено на 7 марта этого года.

Напомним, 35-летний актер покончил жизнь самоубийством. Тело актера нашли неподалеку от его дома в Лос-Анджелесе 30 января.

Саллинга судили за хранение детской порнографии. Он был арестован в 2015 году после того, как оказалось, что он хранил снимки детей с сексуальным насилием. Следователи нашли десятки тысяч насильственных изображений на его ноутбуке и жестком диске.