Поддельный сертификат ежемесячно получали порядка 100 человек.

В Одессе правоохранители разоблачили схему подделки COVID-сертификатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, схема разоблачена прокурорами совместно с полицией и СБУ в одной из поликлиник Суворовского района города.

"В состав группы лиц, причастных к схеме распространения фальсифицированных COVID-сертификатов, входили медицинские работники одного из Центров первичной медико-санитарной помощи. В частности, преступную схему разработали женщина-врач со своим знакомым", - рассказали в пресс-службе.

Согласно схеме, приятель медика, став посредником, получал от клиентов деньги и передавал медработнице. Врач, в свою очередь, фактически не проводя прививки и не видя в глаза человека, вносила в электронную медицинскую систему "HELSI" недостоверные сведения о прохождении вакцинации против COVID-19.

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После внесения данных в "HELSI" COVID-сертификат автоматически формировался в мобильном приложении "Дия", а бумажный сертификат можно было получить лично у посредника.

Подделка обходилась каждому клиенту в 2 тыс. грн.

По данным УСБУ в Одесской области, группа злоумышленников насчитывала несколько человек с четко определенными ролями. Посредник подыскивал клиентов из числа якобы проверенных людей, медсестра вела учет "вакцинированных" и заполняла соответствующие документы, а врач вносил ложные данные в информационную систему Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ).

За последние полгода как минимуму по 100 человек ежемесячно получали свидетельство о вакцинации, которое отражалось в приложении "Дия".

Как уточнили в региональном главке Нацполиции, по местам проживания и работы подельников проведены обыски, в ходе которых изъяты мобильные телефоны с переписками с клиентами, банковские карты, на которые поступали от них средства за неправомерные действия, оргтехника и медицинская документация с записями о псевдо-вакцинации, в том числе поддельные сертификаты и прочее.

В рамках производства, начатого по ч. 2 ст. 354 Уголовного кодекса ("подкуп работника предприятия, учреждения или организации"), устанавливается полный круг лиц, причастных к данному правонарушению.

После выявления персональных данных лиц, противоправно внесенных в информационную систему НСЗУ, СБУ будет инициировать аннулирование их свидетельств о вакцинации.

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Автор: Лариса Козовая