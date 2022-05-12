Правоохранители намеревались провести обыск в рамках контрдиверсионных мероприятий, однако когда подошли к дому, 73-летний владелец открыл огонь.

В Раздельнянском районе Одесской области при проведении контрдиверсионных мероприятий был тяжело ранен полицейский, погибла жена подозреваемого.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции области.

Отмечается, что все произошло сегодня в одном из населенных пунктов у границы с непризнанным Приднестровьем, когда работниками Службы безопасности Украины, Национальной гвардии и Нацполиции проводились контрдиверсионные боевые мероприятия по выявлению лиц, связанных с криминалитетом и "русским миром".

В частности, при отработке одного из адресов 73-летний владелец дома, увидев, что к его двору приближаются представители спецслужб, выстрелил в полицейского из гладкоствольного охотничьего ружья.

В дальнейшем, во время задержания злоумышленника, ранение получила его жена, которая до прибытия скорой помощи скончалась от кровопотери. Раненого полицейского доставили в больницу и прооперировали, он нуждается в значительном количестве донорской крови.

Злоумышленник, начавший стрельбу, задержан в процессуальном порядке. На месте работают следственно-оперативная группа и руководство Главного управления Нацполиции в Одесской области.

О происшествии проинформировано Государственное бюро расследований. Решается вопрос о правовой квалификации.

Как сообщал УНИАН, в Одессе за последние сутки задержали трех предполагаемых пособников оккупантов, у одного из мужчин были поддельные пресс-карты.

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