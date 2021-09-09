Организаторша запрещенного дела отдала правоохранителю более 259 тысяч гривень.

В Одессе за "крышевание" порнобизнеса будут судить полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что сотрудники ГБР при содействии внутренней безопасности Нацполиции завершили расследование в отношении сотрудника Управления стратегических расследований в Одесской области, который систематически брал деньги у жительницы Одессы за прикрытие ее порнобизнеса.

"26-летний полицейский обещал не привлекать ее к уголовной ответственности за изготовление и распространение продукции порнографического характера. За это в течение двух лет – с октября 2019-го по апрель 2021 года – женщина отдала полицейскому более 259 тысяч гривень. ГБР задержало оперуполномоченного при получении очередного "транша", - говорится в сообщении.

Обвинительный акт направлен в суд. Полицейский обвиняется в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369-2 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее в Одессе семейному врачу объявили подозрение в хранении детской порнографии. Во время обыска дома у мужчины нашли несколько терабайт порнографического контента.

А в Киеве за изготовление порно с участием 5-летней дочери будут судить женщину. Мать два года совершала развратные действия в отношении ребенка и снимала на камеру.

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Автор: Лариса Козовая