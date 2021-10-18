Полиция открыла уголовное производство.

В Одессе на Куликовом поле подожгли импровизированный мемориал в память о погибших в Дома профсоюзов 2 мая 2014 года.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, вечером 17 октября в правоохранительные органы поступило заявление от граждан о том, что возле бывшего Дома профсоюзов группа неизвестных подожгла цветы и записки в память о погибших.

"Возгорание было ликвидировано, никто не пострадал", - проинформировали в главке.

По данному факту полицейские внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Лица, причастные к правонарушению, устанавливаются.

Пожар в Доме профсоюзов

2 мая 2014 года проукраинские активисты намеревались провести марш "За единство Украины". Они хотели пройти от Соборной площади до парка им. Тараса Шевченко. Но им помешали представители антимайдана, колонна которых преградила движение участникам марша. В результате начались массовые беспорядки с участием пророссийских и проукраинских активистов. Погибло 48 человек, пострадали более 200.

Начались столкновения в центре города (на Греческой площади), где были застрелены несколько человек, в частности, проукраинские активисты. Затем сторонники независимости Украины пришли на Куликово поле, на котором располагался палаточный городок сепаратистов. Палатки загорелись, начался пожар в Доме профсоюзов – из-за пожара (огонь, дым, падение из окон горящего здания) погибли 42 человека.

Автор: Лариса Козовая