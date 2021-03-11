Во время Революции достоинства в Доме профсоюзов сгорели люди / фото УНИАН
В Доме профсоюзов, на Майдане независимости в Киеве, где во время Революции достоинства сгорели люди, открыли покерный клуб.
Об открытии клуб спортивного покера Full House сообщается на его странице в Facebook.
Согласно сообщению, с четверга, 11 марта, в Full House Khreschatyk начнутся тестовые турниры.
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Предыстория открытия покерного клуба в Доме профсоюзов:
- 28 января журналисты «Слідство.Info» сообщили, что в Доме профсоюзов на Майдане, который был штабом Революции Достоинства и где во время пожара погибли активисты, планируют открыть покерный клуб на площади 1000 квадратных метров.
- Представители СМИ зафиксировали, что этот клуб имеет признаки подпольного казино, где будут играть на деньги. В то же время Федерация профсоюзов отмечала, что открытие развлекательных заведений в Доме профсоюзов нецелесообразно.
- По данным расследователей, подвальное помещение площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов сдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестру недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.
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Другие скандалы вокруг Дома профсоюзов
- Во времена Майдана Дом профсоюзов был штабом майдановцев. В самые горячие дни революции там случился пожар, унесший жизни людей. Так это здание стало символом Революции Достоинства.
- 21 ноября 2018 года вечером в Киеве в восстановленном после пожара во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме профсоюзов открылся ресторан быстрого питания сети KFC.
- Это вызвало возмущение граждан и протесты у заведения. После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены ресторана, полиция начала задерживать протестующих. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. Также правоохранители перекрывали выход из метро.
- Ресторан быстрого питания KFC в Доме профсоюзов после этого объявил, что временно прекращает работу.
- В Доме профсоюзов также открывали кафе «Каратєль» и l'kafa, но все они закрылись после акций протеста и крупных скандалов.
- Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в этом здании - большая ошибка.
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