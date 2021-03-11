С сегодняшнего дня в Full House Khreschatyk начнутся тестовые турниры по покеру.

В Доме профсоюзов, на Майдане независимости в Киеве, где во время Революции достоинства сгорели люди, открыли покерный клуб.

Об открытии клуб спортивного покера Full House сообщается на его странице в Facebook.

Согласно сообщению, с четверга, 11 марта, в Full House Khreschatyk начнутся тестовые турниры.

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Предыстория открытия покерного клуба в Доме профсоюзов:

28 января журналисты «Слідство.Info» сообщили, что в Доме профсоюзов на Майдане, который был штабом Революции Достоинства и где во время пожара погибли активисты, планируют открыть покерный клуб на площади 1000 квадратных метров.

Представители СМИ зафиксировали, что этот клуб имеет признаки подпольного казино, где будут играть на деньги. В то же время Федерация профсоюзов отмечала, что открытие развлекательных заведений в Доме профсоюзов нецелесообразно.

По данным расследователей, подвальное помещение площадью около тысячи квадратов Федерация профсоюзов сдала в аренду более полутора лет назад. Судя по госреестру недвижимости, эти площади планируют использовать для работы клуба спортивного покера. Договор аренды рассчитан на 10 лет.

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Другие скандалы вокруг Дома профсоюзов

Во времена Майдана Дом профсоюзов был штабом майдановцев. В самые горячие дни революции там случился пожар, унесший жизни людей. Так это здание стало символом Революции Достоинства.

21 ноября 2018 года вечером в Киеве в восстановленном после пожара во время Революции Достоинства в феврале 2014 года Доме профсоюзов открылся ресторан быстрого питания сети KFC.

Это вызвало возмущение граждан и протесты у заведения. После того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены ресторана, полиция начала задерживать протестующих. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. Также правоохранители перекрывали выход из метро.

Ресторан быстрого питания KFC в Доме профсоюзов после этого объявил, что временно прекращает работу.

В Доме профсоюзов также открывали кафе «Каратєль» и l'kafa, но все они закрылись после акций протеста и крупных скандалов.

Федерация профсоюзов признала, что открывать развлекательные заведения в этом здании - большая ошибка.

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Автор: Денис Прядко