В Одессе под колесами поезда погиб пенсионер.
Как сообщили в отделе коммуникаций регионального главка Нацполиции, инцидент произошел накануне вечером на железнодорожной станции Сортировочная.
"Местный житель, 1947 г. р., попал под поезд. По словам машиниста, он заметил, как мужчина бросился к путям, подал ему сигнал и начал тормозить, но избежать столкновения не смог", - уточнили в отделе.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
Читайте такжеВ Одесской области женщина погибла под колесами пассажирского поездаКак сообщал УНИАН, вчера в Одесской области женщина погибла под колесами пассажирского поезда, а в Суворовском районе Одессы под трамвай попал коммунальщик, косивший траву у путей.
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