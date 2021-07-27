Правоохранители устанавливают личность погибшей и все обстоятельства происшествия.

Сегодня в Одесской области женщина погибла под колесами пассажирского поезда.

Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось утром на железнодорожной станции Карпово.

"Утром на переезде возле села Виноградарь женщина попала под пассажирский поезд. От полученных травм пострадавшая погибла на месте", - сказано в сообщении.

В настоящее время на месте ЧП работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Правоохранители устанавливают личность погибшей и все обстоятельства происшествия.

Решается вопрос о правовой квалификации события.

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Автор: Лариса Козовая