Ранее в стене образовалась большая трещина. Упавшие обломки повредили квартиру расположенного рядом дома.

Сегодня ночью в центре Одессы частично обрушился 3-этажный жилой дом-памятник архитектуры, расположенный по улице Нежинской,16.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе департамента городского хозяйства Одесского городского совета, ранее в стене указанного здания, которое является памятником архитектуры, образовалась трещина.

"Были установлены специальные "маяки"… Недавно они порвались, что означало – трещина начала увеличиваться. Поэтому в минувшую субботу жильцов – 16 человек – экстренно эвакуировали. Часть людей переехала к родственникам, часть расселили в общежитии коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс", - рассказали в пресс-службе.

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В департаменте утверждают, что профильные службы предпринимали меры для предотвращения обрушения – трещину задули специальной пеной (чтобы внутрь не попадала влага) и пр. Однако это не дало положительный результат – сегодня ночью произошло частичное обрушение здания.

Обломки упали на тротуар и на соседний жилой дом, завалив в нем одну из квартир, из которой также отселен 1 человек.

В департаменте сказали, что причина обрушения пока неизвестна, отметив, что здание возведено в 1879 году и является памятником архитектуры и градостроительства.

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"Сейчас, в первую очередь, будет произведен демонтаж аварийных элементов дома-памятника, затем предстоит его консервация. В дальнейшем зданием займется управление охраны объектов культурного наследства Одесского горсовета", - пояснили в пресс-службе.

Справка УНИАН. В Одессе по ул. Нежинской,16 находится 3-этажный жилой дом – памятник архитектуры, возведен в 1879 году (Доходный дом Сретенской церкви). Стиль - эклектика, ренессанс, Архитектор: Д. Мазиров.

В этом доме с 1909 по 1924 год жил писатель Лев Славин.

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Автор: Лариса Козовая