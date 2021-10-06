Ирина Ведиктова кроме подозрения Геннадию Труханову подписала еще четыре

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала пять подозрений по делу о земельных махинациях в Одессе. СМИ выяснили, кого еще подозревают, кроме городского головы Геннадия Труханова.

Об этом пишет издание "Страна".

По данным журналистов, в рамках дела о земельных махинациях подозрения подписали:

мэру Одессы Геннадию Труханова;

бизнесмену Владимиру Галантернику;

бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко;

главе фракции "Доверяй делам" в Одесском городском совете и близкому соратнику мэра Одессы Олегу Брындаку;

бывшему депутату горсовета и нынешнему директору юридического департамента мэрии Инне Поповской.

Напомним, что в Специализированной антикоррупционной прокуратуре рассказали подробности дела о земельных махинациях мэра Одессы Геннадия Труханова и местных чиновников. По данным САП, группировка незаконно завладела активами территориальной громады Одессы и впоследствии легализовала незаконно полученные доходы.

Дело "Краяна"

Летом 2020 года НАБУ проело многочисленные обыски в Одессе в деле о махинациях мэрии, где фигурируют мэр Одессы Геннадий Труханов и неофициальный "хозяин" Одессы Владимир Галантерник.

СМИ писали, что обыски проходили у Галантерника, Труханова и его заместителя Павла Вугельмана.

Кроме того, обвиняемыми по так называемому "делу Краяна" проходили экс-глава постоянной комиссии горсовета по коммунальной собственности Василий Шкрябай, бывшие директор муниципального департамента коммунальной собственности Алексей Спектор и экс-заместитель Владимир Радионов, директор ООО "Девелопмент элит" (продавец админздания) Петр Загодиренко, директор ООО "Valton Group" Игорь Кравченко и директор предприятия "Брокбізнесконсалт" Галина Богданова (оценщик).

Их действия квалифицировали по части 5 статьи 191 "Завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц" Уголовного кодекса Украины —

По данным следствия, подозреваемые организовали продажу городу админздания бывшего завода "Краян" по заведомо завышенной цене, в результате чего громада понесла убытки в размере 185 миллионов гривен. В дальнейшем эти деньги, вероятно, планировали легализовать через фиктивную компанию, учредитель и руководитель которой, по данным НАБУ, проживает на временно оккупированной территории Луганской области.

Автор: Анастасия Горбачева