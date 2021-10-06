Подозреваемые причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение городскому голове Одессы Геннадию Труханову.

Об этом Венедиктова сообщила в Facebook.

Всего она подписала пять подозрений в рамках расследования уголовного производства силами детективов НАБУ и САП.

По ее словам, подозреваемыми стали мэр города, ряд городских чиновников и один известный одессит, роль которого внимательно изучалась следствием, чтобы ни в коем случае не ошибиться и ничего не пропустить.

"На моей памяти, почти впервые следствию удавалось квалифицированно задокументировать противоправную деятельность таких разношерстных людей от градоначальника и экс-прокурора области и до, казалось бы, обычного бизнесмена, который умело нарядил всех этих героев в разные одежды и "крутил" ими как хотел, прямо как на спектакле в театре юного зрителя", – пишет глава ОГП.

Указанные лица были причастны к целому ряду преступных действий, направленных на завладение земельными участками в Одессе.

"Реальное завладение землями фигуранты дела называли почему-то арендой, забыв о том, что подделка документов и использование служебных полномочий с целью реализации преступного плана – уголовно наказуемые деяния", – добавляет Венедиктова.

В целом, согласно экспертным заключениям, убытки городскому бюджету составили более 533 млн грн. Венедиктова отмечает, что эта сумма может измениться до момента окончания расследования и передачи дела в суд, несмотря на существование других важных обстоятельств, которые тщательно обрабатываются детективами и прокурорами.

Правоохранители проанализировали данные, полученные в ходе следственных действий: телефонные переговоры, данные с компьютеров, информация, законно получена из электронных почтовых ящиков и прочее.

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Автор: Яна Ставская