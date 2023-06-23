Из-за огня и дыма на дороге произошли огромные пробки, о причинах возгорания пока не сообщают.

На одесском заводе произошел масштабный пожар. Огонь едва не перекинулся на 12-этажное здание.

Как сообщает пресс-служба Главного управления ГСЧС в Одесской области, сегодня, 23 июня, почти 2 часа более 70 спасателей боролись с огнем.

"Пламя охватило трехэтажное здание одного из заводов Одессы. Из-за ветра и большой пожарной нагрузки была угроза распространения огня на большую площадь, а также на рядом расположенное 12-этажное здание", - рассказали в управлении.

Отмечается, что в местах значительного задымления спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания и зрения. Сейчас пожар ликвидирован на площади 1 тыс. кв. м.

Подчеркивается, что благодаря оперативным действиям спасителей, огонь не распространился на здание, расположенное рядом. Погибших и пострадавших, к счастью, нет. О причинах возгорания пока еще не сообщается.

Как стало известно УНИАН, пожар произошел в Пересыпском районе, на улице Черноморского казачества. Во время пожара на дороге образовалась гигантская пробка. Столб дыма и огонь было видно далеко.

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Напомним, на Тернопольщине загорелся грузовик с соляной кислотой. Из-за пожара произошла разгерметизация одной емкости и произошла утечка химически опасного вещества. На месте происшествия работало отделение радиационной и химической разведки Группы. Спасатели оперативно приняли определенные меры для уменьшения последствий утечки кислоты.

Тем временем в Гатном Фастовского района Киевской области произошел пожар из-за непогоды - молния попала в жилой дом.

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