Полицейскому пришлось применить против нарушителя слезоточивый газ.

Сегодня в Одессе задержан посетитель биопарка, забравшийся в вольер со львами.

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Как сообщил УНИАН командир батальона №2 Управления полиции охраны в Одесской области Сергей Телятников, сегодня в 16.11 в управление поступил вызов из биопарка о том, что неизвестный забрался в вольер, в котором находятся львы.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции охраны увидели в вольере молодого мужчину, который вел видеосъемку, находясь на деревянном «настиле», сооруженном для животных.

Как выяснилось, злоумышленник на глазах у других посетителей перелез через высокую ограду в вольер со львами. Сотрудникам биопарка удалось отвлечь хищников кусками мяса. Как пояснил Телятников, таким образом, животных удалось заманить в отдельную клетку.

В это время нарушитель продолжал вести съемку, а призывы прибывших полицейских прекратить и спуститься на землю игнорировал. Поэтому правоохранителям пришлось применить спецсредства, в частности, слезоточивый газ.

«Задержанный, 1997 г. р., - местный житель», - сказал комбат, добавив, что обстоятельства происшествия будут устанавливать сотрудники местного отделения полиции.

В социальных сетях также появилась видеозапись, сделанная очевидцами происшествия. По их словам, злоумышленник вел себя вызывающе и оскорблял правоохранителей.

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Автор: Лариса Козовая