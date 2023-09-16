Любителю экзотических блюд грозит до 8 лет тюрьмы.

В Одессе разоблачили "гурмана", который украл и съел красноухую черепаху. Как сообщили в региональном главке Национальной полиции, событие произошло в многоквартирном доме Хаджибейского района областного центра.

В правоохранительные органы обратилась местная жительница, которая сообщила, что у нее пропала красноухая пресноводная черепаха. Во время следствия полицейские установили личность, причастную к исчезновению животного, и все обстоятельства преступления, и изъяли вещественные доказательства.

Выяснилось, черепаху украл 40-летний сосед потерпевшей.

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"Находясь в общей с соседкой веранде, злоумышленник увидел в ванночке домашних любимцев женщины – двух красноухих американских черепах. Решив приготовить себе экзотическое блюдо, горожанин похитил одного из животных, кухонным молотком разбил ему панцирь, сварил и съел", - рассказали в полиции.

Сейчас злоумышленнику сообщили о подозрении в краже, совершенной в условиях военного положения, а также в жестоком обращении с животным, принадлежащим к позвоночным, что привело к его гибели. В частности, данные уголовные правонарушения квалифицируются по ч. 4 ст. 185 и ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса Украины. "Гурману" грозит до восьми лет тюрьмы.

Справка УНИАН. Красноухая черепаха принадлежит к семейству пресноводных черепах). Его естественный ареал находится на юго-востоке США. Красноухие молодые черепашки рождаются с длиной панциря около 3 см. В течение первых 1,5 лет они способны вырасти до 7,5 см. Затем рост замедляется,и черепаха растет в среднем на 1-1, 25 см в год. Живут от 20 до 30 лет, иногда до 40 лет.

Зверское убийство собаки в Одессе

В Одессе 11 сентября возле рынка "Черемушки", на глазах очевидцев, 49-летний мужчина зарезал чужого декоративного песика. По данным полиции, житель города на улице Героев Крут нанес несколько ударов ножом в шею собаки породы китайская-хохлатая, который от полученных ранений скончался. Подозреваемого разыскали по месту жительства. Свои действия подозреваемый объяснил тем, что пес ему якобы показался больным и несчастным, поэтому он решил облегчить его мучения – зарезал ножом, который постоянно носил при себе.

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