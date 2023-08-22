Исследователи сосредоточили свое внимание на черепахах с мест ядерных испытаний.

Ученые обнаружили, что панцири черепах можно использовать для изучения радиоактивного загрязнения. Они выяснили, что слои панцирей можно использовать как временную отметку периодов ядерных осадков, так же, как кольца деревьев могут дать представление о климате Земли, а керны льда - о температуре в прошлом.

Исследование, опубликованное в научном журнале PNAS Nexus, посвящено изучению того, как уран накапливается во внешних панцирях хелоний, отряда рептилий, в который входят черепахи, пишет The Guardian.

"Когда мы рассматриваем наследие ядерного развертывания, испытаний и производства в 20-м веке, мы должны теперь также учитывать хелонианцев и их жизненный опыт в районах, где происходила такая деятельность", - говорится в исследовании.

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Исследователи сосредоточили свое внимание на черепахах из районов, где наблюдалось ядерное загрязнение, и измерили количество урана, который присутствовал в щитке - костном внешнем панцире, который обычно состоит из кератина. Каждый слой панциря соответствует одному году жизни черепахи и может рассказать о том, что происходило в окружавшей черепаху среде.

Были изучены пять разных хелоний из естественноисторических коллекций. Один из них был доставлен с атолла Эниветак и был найден в 1978 году. Атолл Эниветак и его сосед, атолл Бикини в Тихом океане, были местом проведения 67 ядерных испытаний, причем Эниветак - местом 43 из них. Хотя морская черепаха, вероятно, не была жива во время испытаний, исследователи все же обнаружили в ней загрязнение ураном даже через 20 лет после окончания испытаний.

Однако употребление в пищу загрязненных ураном водорослей или других загрязнений, присутствующих на атолле, могло способствовать присутствию урана в этой черепахе.

Исследователи также изучили восточную коробчатую черепаху из Ок-Риджа, штат Теннесси, США. В Ок-Ридже расположен ядерный объект, на котором с 1943 года производят и перерабатывают уран.

Черепаха, которую изучали оттуда, была поймана в 1962 году и, возможно, содержит биоаккумулированные радионуклиды или радиоактивные материалы из урановых отходов в этом районе.

Исследователям удалось определить изотопный состав урана по всему щитку этих черепах.

Исследование подтверждает идею о том, что эти животные способны биоаккумулировать радионуклиды, созданные человеком или из окружающей среды. Это также подтверждает идею о том, что эти животные, которые часто живут долго, могут "записывать" информацию о деятельности человека с радиоактивными веществами в течение длительного периода.

"Мы ожидаем, что объединение анализа исторически собранных и современных образцов значительно расширит наши возможности мониторинга окружающей среды, поскольку они связаны с текущими вопросами радиоактивного заражения", - говорится в исследовании.

Сброс радиоактивной воды в Тихий океан

Как сообщал УНИАН, Япония 4 июля получила одобрение от наблюдательного органа ООН по ядерной безопасности на свой план по сбросу в океан очищенной радиоактивной воды с разрушенной в результате цунами АЭС "Фукусима".

В МАГАТЭ заявили, что планы Японии соответствуют мировым стандартам безопасности и окажут "незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду".

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